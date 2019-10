Die Aktie von Wirecard weist eine extrem hohe Volatilität auf. Da liegt der Gedanke nahe, diesen Wert auch intraday zu traden. In der Analyse gehe ich auf die mittelfristigen Aussichten der Aktie von Wirecard ein und gebe Ihnen die Marken an die Hand, um den Wert erfolgreich intraday zu handeln. Allgemeine Einschätzung fundamental: Wirecard befindet sich erneut unter Druck. Grund sind erneute Vorwürfe der Financial Times. Wieder einmal steht eine Bilanzunregelmäßigkeit im Raum. Wirecard reagiert ... (Jörg Mahnert)

Den vollständigen Artikel lesen ...