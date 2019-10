Schlagzeilen über Todesfälle und Epidemien in den USA haben den Ruf von E-Zigaretten schwer lädiert. Ralf Wittenberg, Deutschlandchef des Lucky Strike-Konzerns BAT, hält dagegen und kritisiert geplante Werbeverbote.

WirtschaftsWoche: Herr Wittenberg, in den USA werden fast ein Dutzend Todesfälle in Zusammenhang gebracht mit E-Zigaretten, gleichzeitig warnen Gesundheitspolitiker dort vor einer wahren E-Zigaretten-Epidemie unter Jugendlichen - macht sich das auch bei Ihrem Geschäft in Deutschland bemerkbar?Ralf Wittenberg: Die Vorfälle in den USA sorgen für viel Verunsicherung beim Thema E-Zigaretten - auch in Deutschland. Dabei wird schnell übersehen, welche gesundheitlichen Chancen für die gesamte Gesellschaft in diesen Produkten stecken.

Welche sollen das denn sein?Wir können damit Rauchern Produkte anbieten, wie unsere E-Zigarette Vype, die im Vergleich zu einer herkömmlichen Zigarette 95 Prozent weniger Schadstoffe enthält. Unsere Untersuchungsergebnisse zu unseren Dampfprodukten weisen in dieselbe Richtung wie die bereits veröffentlichte Forschung von zum Beispiel dem englischen Gesundheitsministerium, die annehmen, dass E-Zigaretten ein mindestens 95 Prozent geringeres Risiko für die Gesundheit darstellen.

Tatsächlich entsteht aber durch die Nachrichten aus den USA gerade der Eindruck, E-Zigaretten seien mindestens genauso gesundheitsschädlich wie normale?Mehr als die Hälfte der Deutschen - und das war, bevor diese ganze Nachrichtenwelle aus den USA hier herüber schwappte - sind verunsichert und wissen gar nichts von den gesundheitspolitischen Chancen, die ein Alternativprodukt hat. Sie denken tatsächlich, dass E-Zigaretten genauso schädlich oder sogar schädlicher sind als Zigaretten. Die aus unserer Sicht teils sehr undifferenzierte Berichterstattung aus den USA trägt nicht zur Aufklärung bei. Wir raten deshalb dazu, bei den Fakten zu bleiben. Wir warten darauf, dass die US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die FDA ihre Untersuchungen über die Ursachen dieser Erkrankungen abschließen.

Das kann aber dauern - welche Ursachen für die Fälle sind bislang bekannt?Die Experten haben kürzlich einige wahrscheinliche Erklärungen identifiziert. In den meisten Fällen berichteten die Patienten, dass sie THC-Öle verdampft hatten. Man geht im Moment davon aus, dass Produkte, die diese THC-Öle enthalten, eine Rolle bei den Krankheiten und bedauerlichen Todesfällen spielen. Die FDA äußerte sich außerdem dahingehend, dass Vitamin-E-Acetat-Öl, das oft in diesen THC-Produkten eingesetzt wird, auch damit zusammenhängen könnte. Offensichtlich wurden Substanzen verwendet, die illegal sind und irgendwo auf dem Schwarzmarkt gekauft wurden. Nicht die E-Zigarette an sich ist das Problem, sondern offensichtlich auf dem Schwarzmarkt beschaffte Substanzen.

In Deutschland gab es keine vergleichbaren Fälle. Was läuft hierzulande denn anders?Fest ...

