Weiter zulegen und an die positive Entwicklung der vorangegangenen Wochen anknüpfen konnte auch in dieser Woche der deutsche Leitindex DAX. Auf Wochensicht (KW43) liegt das Kursplus bei zwei Prozent beim DAX-Stand von 12.885 Punkten. Die deutlichsten Kursgewinne unter den DAX-Werten konnten in der abgelaufenen Handelswoche die Aktien des Autobauers Daimler, von BASF und der Deutschen Post verbuchen. Daimler: +6,0 Prozent auf 52,06 Euro Rund sechs Prozent legt der Stuttgarter Autobauer Daim..

Den vollständigen Artikel lesen ...