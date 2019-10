Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Lenzing -0,42% auf 95, davor 6 Tage im Plus (6,3% Zuwachs von 89,75 auf 95,4), startup300 +1,36% auf 7,44, davor 6 Tage im Minus (-21,08% Verlust von 9,3 auf 7,34), Rosgix -0,14% auf 2647,81, davor 5 Tage im Plus (1,27% Zuwachs von 2618,18 auf 2651,45), ATX -0,01% auf 3154,47, davor 5 Tage im Plus (3,77% Zuwachs von 3040,19 auf 3154,68), Petro Welt Technologies -0,28% auf 3,52, davor 5 Tage im Minus (-10,89% Verlust von 3,95 auf 3,52), FACC -0,76% auf 11,72, davor 4 Tage im Plus (6,49% Zuwachs von 11,09 auf 11,81), AT&S -0,76% auf 16,94, davor 4 Tage im Plus (12,75% Zuwachs von 15,14 auf 17,07), Uniqa -1,17% auf 8,45, davor 4 Tage im Plus (3,64% Zuwachs von 8,25 auf 8,55), Signature AG 0% auf 0,92, davor 3 Tage im Plus (15% Zuwachs von 0,8 auf 0,92), ...

