Washington, 26. Oktober (WNM) - Die USA werden gepanzerte Fahrzeuge und Kampftruppen nach Ostsyrien schicken - angeblich, um zu verhindern, dass Ölfelder möglicherweise in die Hände von Terroristen des IS fallen, sagte US-Verteidigungsminister Mark Esper am Freitag. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor kurdischen Milizen, die laut türkischen Medien mit der PKK verbunden sind, aufgefordert, sie sollten in die Ölregion fahren. Esper beschrieb die zusätzliche Einheit als "mechanisiert", was bedeutet, dass wahrscheinlich gepanzerte Fahrzeuge wie gepanzerte Bradley-Infanterieträger und möglicherweise ...

