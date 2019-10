Start-ups und Investoren sind die klassischen Börsengänge leid. Sie wollen mehr Direktplatzierungen - und zwingen Banken und Börsen zu Veränderungen.

Bill Gurley ist niemand, der seine Meinung gern zurückhält. Börsengänge würden sich für Gründer und Investoren aus dem Silicon Valley schon lange anfühlen "wie ein schlechter Witz", polterte der Partner des Risikokapitalgebers Benchmark im September im US-Börsensender CNCB. Investmentbanken würden die Aktien zu billig auf den Markt bringen, nur für eine ausgewählte Gruppe an guten Kunden zugänglich machen und dafür auch noch hohe Gebühren verlangen. Er habe es sich daher zum Ziel gemacht, "wirkliche Veränderungen herbeizuführen".

Damit könnte "Disruption", das Mantra in Amerikas Innovationszentrum an der Westküste, nun auch die Börsengänge erreichen - seit Jahrzehnten eine lukrative Einnahmequelle für die Banken der Wall Street.

Gurley, der unter anderem in Twitter und Dropbox investierte, aber auch in Uber und Wework, wollte keine Zeit mehr verlieren. Zwar habe er schon lange das Gefühl, abgezockt zu werden, doch in den vergangenen drei Jahren sei es immer schlimmer geworden. Also mobilisierte der Investor sein Netzwerk und versammelte Anfang Oktober das Who-is-Who des Silicon Valley zu einer Konferenz in San Francisco. Titel: "Direktplatzierungen: ein einfacherer und besserer Weg an die Börse zu gehen."

Zu den Gästen zählten 100 Vorstandschefs von Start-ups, die kurz vor einem Börsengang stehen, 200 Finanzchefs, 25 renommierte Risikokapitalgeber und diverse Fondsmanager. Unter ihnen warb Gurley für seine präferierte Alternative zum klassischen Erstemission, dem Initial Public Offering (IPO).

Im Gegensatz zu einem IPO gibt das Unternehmen bei einer Direktplatzierung keine neuen Aktien aus. Es bringt lediglich bestehende auf den Markt. Am Tag des Börsengangs "bildet sich dann der Preis aus Angebot und Nachfrage, damit gibt es einen offenen und gleichberechtigten Zugang für alle Interessenten", so Gurley. Investmentbanken haben dort nur noch eine beratende Funktion, daher sind auch die Gebühren deutlich niedriger.

Mit seiner Werbung für Direktplatzierungen hat der Investor einen Nerv getroffen. Auf jeder Konferenz, bei der Banken, Start-ups oder Venture-Capital-Firmen zusammenkommen, wird das Thema diskutiert. Goldman Sachs widmete diesem auf seiner Konferenz für innovative Unternehmen in Las Vegas jüngst einen Block, der später auch als Podcast versendet wurde.

Goldmans Konkurrent Morgan Stanley veranstaltete zuletzt seine eigene Konferenz zu der Thematik in San Francisco. Auch die fand hinter verschlossenen Türen statt.

Tech-Börsengänge sind eine gutes Geschäft

Das von Gurley angestoßene Thema ist hoch-empfindlich. Denn: Gerade Tech-Börsengänge sind eine gutes Geschäft, das die Banken in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut haben. Goldman, Morgan Stanley oder Amerikas größte Bank, JP Morgan Chase, sind an praktisch allen großen US-Börsengängen beteiligt.

Es ist also im Interesse der Wall Street, Alternativen anzubieten, um die begehrten Kunden nicht zu verlieren. "Die Dominanz geht sogar so weit, dass man glaubt, irgendetwas stimmt mit dem Start-up nicht, ...

