Die Emissionstätigkeit am KMU-Anleihen-Markt ist in der Kalenderwoche 43 (21.10. bis 25.10.2019) in vollem Gange. Hierzu hat der Anleihen Finder in dieser Woche einen Überblick veröffentlicht, der über die nächsten Wochen stets aktualisiert wird, da weitere Emissionen bereits angekündigt sind. Anfang dieser Woche hat die Semper idem Underberg AG die Emission einer neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YPAJ3) mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro beschlossen. Der neue Underberg-Bond wird einen Zinssatz von 4,00% bis 4,25% p.a. sowie eine sechsjährige Laufzeit haben. Die Emission erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebots und umfasst auch ein freiwilliges Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden Underberg-Anleihen 2015/20 und 2014/21. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot soll vom 07. bis 12. November 2019 laufen.

Zudem hat der Zeichnungsstart für die beiden neuen Anleihen der SeniVita Social Estate AG (SSE), die ein Gesamtvolumen von insgesamt bis zu 30 Mio. Euro aufweisen, am Donnerstag begonnen. Die Zeichnungsfrist für die vierjährige 7,00%-Anleihe 2019/23 (ISIN: DE000A2YPAL9) sowie die fünfjährige 9,00%-Anleihe läuft jeweils bis zum 13. November 2019. Gleichzeitig erhalten die Inhaber der bestehenden, im Mai 2020 zur Rückzahlung fälligen SSE-Wandelanleihe ein freiwilliges Umtauschangebot mit einer Prämie von 30 Euro pro 1.000 Euro Nennbetrag. Die Umtauschfrist läuft bis zum 8. November 2019. Auch die PCC SE ist wieder am KMU-Anleihen-Markt aktiv und hat zum 22. Oktober 2019 eine neue Anleihe mit einer Verzinsung von 4,00 % p.a. und einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro emittiert. Zeichnen kann man die nunmehr 71. PCC-Unternehmensanleihe ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro.

Bis zum 29. Oktober 2019 kann zudem noch die Debüt-Anleihe (WKN A2YN7A) der Saxony Minerals & Exploration - SME AG erworben werden (Mindestzeichnungssumme 1.000 Euro), deren Erlöse für die Produktion und Förderung versorgungskritischer Rohstoffe in Deutschland eingesetzt werden soll. Die Anleihe hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und eine Laufzeit vom 01.11.2019 bis zum 01.05.2025. In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die SME-Anleihe übrigens mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Die Hörmann Industries GmbH hat nach der erfolgreichen Platzierung der neuen ...

