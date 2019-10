Die verschärfte Regulierung der Arbeitnehmerüberlassung soll vor prekärer Beschäftigung schützen. Sie trifft auch die Verleiher qualifizierter Arbeitskräfte - zum Beispiel die Brunel GmbH.

Die Brunel International N.V. in Amsterdam wurde 1975 von dem niederländischen Ingenieur Jan Brand gegründet. Brunel entwickelte sich mit aktuell 14.500 Mitarbeitern an 117 Standorten in 44 Ländern und rund einer Milliarde Euro Jahresumsatz zu einem der größten Ingenieurdienstleister der Welt. Das Geschäft in der deutschsprachigen Region (DACH) und Tschechien mit 3200 Mitarbeitern steuert der Brunel GmbH Geschäftsführer Markus Eckhardt, 52, von Frankfurt aus. Ein Fünftel seiner Mitarbeiter im deutschsprachigen Raum ist in der Automobilbranche und deren Zulieferbetrieben im Einsatz.

WirtschaftsWoche: Herr Eckhardt, die damalige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat im April 2017 per Gesetz verfügt, dass Zeitarbeitsunternehmen ihre Mitarbeiter den Auftraggebern in der Regel nur noch maximal 18 Monate überlassen dürfen. Seit Oktober 2018 ist diese Höchstüberlassungsdauer nun voll wirksam. Wie kommt Ihr Unternehmen damit zurecht?Eckhardt: Frau Nahles ist längst nicht mehr Ministerin, aber die Folgen ihrer politischen Entscheidung trifft uns Dienstleister ebenso wie unsere Kunden: die auf Flexibilität angewiesenen Industrieunternehmen. Die erschwerten gesetzlichen Vorgaben schränken die unternehmerischen Handlungen auf beiden Seiten stark ein. Sie sind ein Hindernis für hochwertige Projektarbeit und somit für das Wirtschaftswachstum Deutschlands.

Was ist so problematisch an der Höchstüberlassungsdauer?In der Praxis erleben wir seit einem Jahr häufig, dass Projekte gegen den Willen unserer Mitarbeiter und Kunden beendet werden müssen. Unsere Mitarbeiter erhalten im 18. Monat ihres Einsatzes ja längst Branchenzuschläge oder Equal-Pay, sodass entliehene Arbeitnehmer im Einsatzbetrieb nach einer gewissen Zeit so bezahlt werden wie die dortige Stammbelegschaft. Statt auf dieser Basis weiter zu arbeiten, müssen sie nun nach anderthalb Jahren neue Projekte beginnen und sich im neuen Einsatzbetrieb wieder neu an die Equal-Pay-Schwelle heranarbeiten. Dies kann nicht im Sinne der Mitarbeiter sein.

Brunel ist kein klassisches Zeitarbeitsunternehmen und trotzdem von der Novellierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) betroffen. Warum eigentlich? Das ist so, weil unsere Mitarbeiter - 2700 in Deutschland, 3200 innerhalb der DACH-Region und Tschechiens - zu 70 Prozent über Arbeitnehmerüberlassungsverträge bei den Kunden im Einsatz sind und zu 30 Prozent über Werkverträge. Deshalb trifft die AÜG-Novelle uns genauso wie die klassischen Zeitarbeitsunternehmen. Während diese aber zu einem wesentlichen Teil Arbeitnehmer in einfache Helfertätigkeiten vermitteln, beschäftigen wir ausschließlich hoch qualifizierte ...

