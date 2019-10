Der deutsche Außenministerminister trifft in Ankara auf seinen türkischen Amtskollegen. Doch bislang fehlt Maas eine klare Linie der Bundesregierung.

Gut zwei Wochen nach dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien ist Außenminister Heiko Maas (SPD) am Samstag zu einem Kurzbesuch in Ankara aufgebrochen. Dort will er in einem Gespräch mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu auf eine dauerhafte Waffenruhe dringen.

Außerdem will er die Einhaltung internationalen Rechts beim Umgang mit Flüchtlingen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...