Die postheroische Gesellschaft überlässt das Heldentum muskel-maskulinen Machthabern wie Wladimir Putin. In einer Demokratie sind andere Heldinnen gefragt, die etwas wagen und sich für die Freiheit in Gefahr begeben.

Die Gesellschaft hatte sich in eine Komfortzone verwandelt. Der Laden lief, die Institutionen funktionierten, die Demokratie war gesichert. Das Zeitalter der postheroischen Gesellschaft wurde ausgerufen. Ungemein entlastend wirkte dieses Zauberwort, denn damit war man den schweren Rucksack los, in dem Wackersteine aus der Vergangenheit lagerten: die Kriegshelden, die Supermachos, die welthistorischen Individuen, die ihre Blutspur quer durch die Jahrhunderte gezogen hatten. In der modernen Gesellschaft der Individuen konnte sich nun jeder voll und ganz damit beschäftigen, sich selbst zu optimieren. So schien es jedenfalls, aber vielleicht war nur ein Wunsch der Vater dieses Gedankens.

Die Wirklichkeit sieht heute arg anders aus. Der Klimawandel bedroht die Lebensgrundlagen unserer Zivilisation, und die Demokratie muss sich nicht nur gegen fundamentalistische Feinde behaupten, sondern auch gegen eine Erosion im Inneren: gegen populistische Bewegungen und autoritäre Führer, die ihre Macht auf die Akklamation der Masse stützen. Dazu kommt, dass Regierungen, die sich auf die Verwaltung des Sachzwangs beschränken, das Lebenselixier der Freiheit vergiften. Die Demokratie ist in ihrer schwersten Krise seit 1945.

Im Jahr 2018 erbrachte eine internationale Umfrage ernüchternde Ergebnisse. Auf die Frage "Denken Sie, dass die Stimme von Leuten wie Ihnen in der Politik gehört wird?" antworteten 54 Prozent der Befragten in demokratischen Staaten, dies sei "nie" oder "selten" der Fall. Noch krasser waren die Antworten auf die Frage "Denken Sie, dass Ihre Regierung in Ihrem Interesse handelt?". Hier waren es in diesen Staaten 64 Prozent, die mit "nie" oder "selten" antworteten. Eine bittere Pointe dieser Umfrage bestand darin, dass demokratische Staaten (wie Deutschland) schlechter abschnitten als undemokratische (wie Vietnam). In Anlehnung an einen Spruch der Friedensbewegung drängt sich ein düsteres Szenario auf: Stell dir vor, es ist Demokratie - und keiner geht hin.

Das Wort von der wehrhaften Demokratie bekommt damit einen neuen Sinn. Wehrhaft ist eine Demokratie nicht schon dann, wenn der Staat für Ordnung sorgt. Eine Demokratie wird vom Volk getragen, sie lebt (oder stirbt) in den Köpfen der Menschen. Sie ist angewiesen auf diejenigen, die sie verteidigen und voranbringen, die etwas wagen, sich aus dem Fenster lehnen und für die Freiheit in Gefahr begeben. Nicht jeder Held ist demokratisch, aber jede Demokratie braucht Helden.

Gemeint ist damit immer auch: Nicht jede Heldin ist demokratisch, aber jede Demokratie braucht Heldinnen. Wer sich in einer postheroischen Gesellschaft einrichtet, sitzt einer Lebenslüge auf und überlässt das Heldentum ...

