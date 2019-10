Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eindhoven - Fukushima - Japan (pts001/26.10.2019/11:30) - Vom 30. - 31.11.2019 findet in Fukushima/Japan die jährliche "Renewable Energy Industrial Fair" (REIF) statt. Wie in den Vorjahren ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen bei dieser Fachmesse mit einem Gemeinschaftsstand vertreten. Dieser Messestand hat bereits Tradition und fußt auf der Partnerschaft des Bundeslandesmit der Präfektur Fukushima. Auch die A.H.T. Syngas Technology N.V. ("A.H.T.") nimmt zum wiederholten Mal an diesem Gemeinschaftsstand teil (siehe Unternehmensnachricht vom 30.10.2018) Die A.H.T. wurde erneut von einem Gremium der beiden regionalen Verwaltungseinheiten als Teilnehmer bestätigt und konnte sich wieder eine Förderung durch die Präfektur Fukushima sichern. Ausschlaggebend war neben der bekannten A.H.T. Referenzanlage in Kesennuma der diesjährige Fokus der Messe auf die klimaneutrale Gewinnung von Wasserstoff - ein neues Betätigungsfeld der A.H.T.: Das Unternehmen erarbeitet gerade im Kundenauftrag eine Machbarkeitsstudie zur Wasserstoffseparation aus CO2-neutral hergestelltem Synthesegas. Auf diesem Wege wird ermöglicht, den hohen Energiebedarf zur Wasserstoffgewinnung nicht mehr aus fossilen Brennstoffen zu decken, sondern auf nachwachsende Rohstoffe und biogene Reststoffe zurückzugreifen. Gleichzeitig können landwirtschaftliche und kommunale Abfallmengen reduziert werden. Diese Thematik gewinnt in Europa zunehmend an Bedeutung. Besuchen Sie uns am Gemeinschaftsstand H-27 der EnergieAgentur NRW und der EnergyAgency.FUKUSHIMA: http://reif-fukushima.jp/english/ - Ende der Nachricht - Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment: Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das umweltfreundliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. WKN: A12AGY ISIN: NL0010872388 www.aht-syngas.com (Ende) Aussender: A.H.T. Syngas Technology N.V. Ansprechpartner: Gero Bernhard Ferges Tel.: +49 2206 95190-0 E-Mail: info@aht-syngas.com Website: www.aht-syngas.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191026001

