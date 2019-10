Die SPD wählt eine neue Spitze. Aber was will sie künftig sein? Doch noch mehr als eine zweite Linkspartei? Das Protokoll einer Entfremdung von Leistung, Mitte - und Millionären.

Die Anklage

Sie wollen also keine Verstaatlichung, sondern eine Kollektivierung von Unternehmen wie BMW?Auf demokratischem Wege, ja. (...) Die Verteilung der Profite muss demokratisch kontrolliert werden. Das schließt aus, dass es einen kapitalistischen Eigentümer dieses Betriebs gibt.Juso-Chef Kevin Kühnert in der "Zeit" vom 2. Mai 2019

Wir sind mit dem SPD-Bus falsch abgebogen und in der neoliberalen Pampa gelandet. Da brauchen wir uns nicht wundern, dass der Bus so wenig Fahrgäste hat.Norbert Walter-Borjans, Kandidat für den SPD-Vorsitz, am 17. September 2019

Viel weiter entfernt von Staublunge, Steigerlied und Arbeiterwohlfahrt geht kaum: Vor dem Grand Ballroom des Ritz-Carlton am Potsdamer Platz in Berlin steht Robert Maier an einem weiß eingedeckten Stehtisch. Im Ballsaal findet gerade das Jahrestreffen des SPD-Wirtschaftsforums statt. Um Maier herum viel Marmor, tiefe Teppiche, erlesene Häppchen. In Maier selbst dagegen sieht es unaufgeräumt aus. Er redet abrupt, hastig. War viel los zuletzt. Erst einmal eine Cola.

Es ist Mitte September. Gerade hat er seinen Abschied aus dem Präsidium des Forums vollzogen, ein Kapitel, das er selbst beendet hat, ganz bewusst. Wenige Tage zuvor musste er noch akzeptieren, dass andere über ihn entschieden. Der Gründer und Unternehmer hatte sich um den SPD-Vorsitz beworben, wollte mitmischen im Rennen um die Nachfolge von Andrea Nahles, das an diesem Samstag mit dem Ergebnis der Mitgliederbefragung sein erstes Ende finden wird. Wochenlang war Maier in Bezirken und Ortsverbänden unterwegs, um für sich zu werben. Doch er fand nicht genügend Unterstützer, um antreten zu dürfen.

Maier hat vergangenes Jahr seine Firma Visual Meta verkauft. Er ist wohlhabend und unabhängig, ohne jedes Parteiamt, ein erklärter Sozialliberaler. Das zusammen hätte ihn zu einem Exoten in diesem Wettbewerb gemacht. Es war sein Alleinstellungsmerkmal. Aber es hat nicht gezogen. Und nun fragt er sich, wie es so weit kommen konnte: dass er am Rande seiner Partei steht, in deren Mitte er sich wähnte?Erst kam die Verstaatlichungsdebatte, losgetreten von Kevin Kühnert. Gut, das war der Juso-Chef. Aber in ihrer Folge musste sich die SPD, früher einmal Betriebsrat der Nation, von Betriebsräten wie dem Chef der BMW-Arbeitnehmer Manfred Schoch anhören, für Arbeiter sei "diese SPD nicht mehr wählbar". Dann folgten der Berliner Mietendeckel, Wohlhabende denunzierende Karikaturen aus der Parteizentrale und das Vermögensteuerkonzept. Da kam Maier irgendwann nicht mehr mit.

Und er ist nicht der Einzige.

Die Wähler folgen. 1998 holte SPD-Kanzlerkandidat Gerhard Schröder 40,9 Prozent bei der Bundestagswahl. Mit 20,18 Millionen Zweitstimmen. 2017 holte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz 20,5 Prozent. Mit 9,54 Millionen Zweitstimmen. Zuletzt wurde die SPD bei rund 14 Prozent gehandelt. Das wären noch knapp sieben Millionen Stimmen.

Wenn überhaupt.

Robert Maier seufzt. "Es wird Leistungsträgern sehr schwer gemacht, sich mit der SPD zu identifizieren", sagt er. In weiten Teilen der Partei gebe es einen "Linksruck", der sei "unübersehbar". Wenn sich die Sozialdemokratie gleichzeitig gegen den Markt, gegen Gutverdiener und gegen Unternehmen wende, dann "konterkarieren wir doch unser ureigenstes Versprechen: dass sich Anstrengung und Aufstieg lohnen". Maier formuliert das nicht einmal als Klage, eher mit ermattetem Erstaunen. "Manchmal beschleicht mich das ungute Gefühl, dass wir Erfolg nur bis zu einer bestimmten Grenze akzeptabel finden."

Die Verteidigung

Im Wahlkampf 2013 spielte die Vermögensteuer eine große Rolle. Jetzt hat man den Eindruck, sie sei still begraben worden.

