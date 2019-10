Nach 18 Monaten in US-Haft ist die verurteilte russische Spionin Maria Butina wieder nach Moskau zurückgekehrt. Russland begrüßt die Freilassung.

Nach ihrer Entlassung aus der Haft ist die in den USA wegen illegaler Agententätigkeit verurteilte Russin Maria Butina am Samstag nach Moskau zurückgekehrt. Unter Tränen und glücklich umarmte sie auf dem Flughafen Scheremetjewo in der russischen Hauptstadt ihren Vater, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

Der russische Außenminister hatte zuvor die Freilassung der 30-Jährigen begrüßt. "Wir freuen uns, dass die amerikanische Justiz nach langem Hinauszögern endlich die Lösung gefunden hat, die wir angestrebt haben", sagte er der Agentur Interfax zufolge.

Butina war im Juli 2018 in den USA festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen. Später ...

