Die SPD hat in erster Runde abgestimmt: Es wurde ein Favoritensieg - einerseits. Andererseits: Der Richtungsstreit ist nur vertagt. Das Ende der Regierung bleibt möglich.

Die Partei, die in der Vergangenheit für so einige Überraschungen gut war, hat ausgesprochen unüberraschend abgestimmt: Die Favoritenduos im Kampf um die SPD-Spitze haben sich durchgesetzt. Nicht besonders überzeugend, nicht glorreich, aber immerhin: Olaf Scholz und Klara Geywitz sowie Norbert Walter-Borjans mit Saskia Esken gehen in die Stichwahl.

Damit haben sich die größte Erfahrung und die bekanntesten Namen (Scholz und Walter-Borjans) als wahlentscheidend erwiesen.

So weit, so Routine.

Doch was nun folgen wird, ist eine innerparteiliche Zerreißprobe: Wer ...

