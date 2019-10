Kärcher will nicht mehr nur mit Putzgeräten, sondern auch mit dem Saubermachen Geld verdienen - und hat dafür ein Start-up gekauft. Wie integriert man die freigeistigen Programmierer in die konservative Ingenieursriege?

Philipp Andernach gelingt es, in einem einzigen Satz die stolze Welt der schwäbischen Mittelständler mit der Anmaßung Berliner Start-ups zu kombinieren. "Unser Partner Kärcher ist schon Weltmarktführer", sagt der Geschäftsführer des Unternehmens Service Partner One. "Und da wollen wir mit unserer Software auch hin."

Hinter seinem Traum steckt eine der ungewöhnlicheren Firmenhochzeiten des Jahres. Kärcher, der Hersteller von Hochdruckreinigern, Kehrmaschinen und Saugern aus dem schwäbischen Winnenden hat Andernachs Plattform für Putzdienstleistungen vor Kurzem gekauft. Wenn es gelingen sollte, all die Nutzer der Geräte zu Kunden seiner Plattform zu machen, hätte er sein Ziel erreicht. Wenn.

Zumindest auf dem Papier ist es eine Partnerschaft wie aus dem Lehrbuch. Schließlich nützen die bewährtesten Putzhelfer wenig, wenn gerade nicht geputzt werden muss, so Kärcher-Boss Hartmut Jenner. "Nehmen wir den Flughafen: Dort machen die Reinigungskräfte oft stündlich sauber, auch wenn in der Zwischenzeit gar kein Flieger gelandet ist." Im Frühjahr dieses Jahres hat Kärcher deshalb das junge Berliner Unternehmen übernommen. Das Start-up hatte vor vier Jahren als Rundum-Dienstleister für Büros angefangen und sich später auf seine Plattform "One" konzentriert. Wenn am Flughafen eine Maschine gelandet ist, erfahren die Putzkräfte: Es ist Zeit, sauber zu machen. Das Gleiche soll in einem Kaufhaus geschehen, nachdem es geregnet hat und der Boden im Eingangsbereich nass und rutschig ist. Bis zu 25 Prozent effizienter können die Reinigungsunternehmen auf diese Weise werden, hofft Kärcher. "Das ist keine Investition im Sinne von Risikokapital", betont Jenner. "Die Übernahme war der richtige Schritt, weil sie Lösungen für Kärcher-Kunden bietet und sich gut ins Kerngeschäft integrieren lässt."

Nur wenige wagen eine Übernahme

Immer mehr Lenker von mittelständischen Unternehmen denken wie Hartmut Jenner. Es gibt zwar keine konkreten Zahlen, die zeigen, wie viele Weltmarktführer mit Start-ups kooperieren, wohl aber Umfragen unter Mittelständlern und Familienunternehmen. So zeigt eine Studie des Rationalisierungs- und Innnovationszentrums der deutschen Wirtschaft (RKW), dass immerhin ein Drittel der 250 befragten kleinen und mittleren Unternehmen bereits mit Start-ups kooperiert hat. Dabei verfolgen viele ein ähnliches Ziel wie Kärcher: Sie wollen neue Technologien erschließen und gemeinsam mit den Start-ups Innovationen entwickeln.

Die größte Hürde liegt dabei gar nicht unbedingt darin, ein Start-up zu finden, dessen Produkte zum angestammten Geschäft passen. Komplizierter ist oft die Integration der neuen dynamischen, auf Versuch und Irrtum ausgerichteten Unternehmenskultur in die bestehende, bei der es vor allem um nachhaltigen Umsatz und langfristige Kundenbeziehungen geht.

Auch deshalb gehen nur wenige Mittelständler so weit wie Kärcher und erwerben gleich gesamte Unternehmen. Das Institut für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) hat in einer Befragung herausgefunden, dass selbst unter den großen Familienunternehmen - dazu gehört auch Kärcher mit seinen rund 13.000 Mitarbeitern - nur 16,7 Prozent bereits ein Start-up übernommen haben.

Ein paar prominente Beispiele gibt es dennoch. Teekanne kaufte im vergangenen Jahr den Onlineteehändler 5 Cups, der Heiztechnikhersteller Viessmann übernahm das insolvente Start-up Wibutler, eine Smart-Home-Plattform. Unter den Weltmarktführern fallen vor allem die ganz großen Namen mit Übernahmen von jungen Unternehmen auf. So hat SAP unter anderem die Start-ups Coresystems, Gigya und Recast AI gekauft, die Deutsche Post übernahm vor fünf Jahren den Elektrofahrzeughersteller ...

