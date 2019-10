BYD kommt an der Börse derzeit einfach nicht vom Fleck: Nachdem die Aktie des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers ihre Verluste vom Wochenanfang wieder mehr als ausgeglichen hatte, starteten sie am Freitag erneut mit einem Minus in den Handel und notierten bei rund 4,40 Euro. Auf diesem Niveau allerdings standen die Papiere bereits vor sieben Tagen. Zum Monatsanfang waren die BYD-Anteilsscheine kurzzeitig sogar 4,67 Euro wert. All die positiven Nachrichten aus den vergangenen Tagen - ... (Achim Graf)

