Die aktuell längste Serie: Wells Fargo mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.99%) - die längste Serie dieses Jahr: Telefonica 16 Tage (Performance: 14.38%). Tagesgewinner war am Freitag SolarWorld mit 53,64% auf 0,08 (1333% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 45,45%) vor Tele Columbus mit 9,76% auf 2,25 (391% Vol.; 1W 11,72%) und O2 mit 5,19% auf 2,90 (229% Vol.; 1W 5,88%). Die Tagesverlierer: United Internet mit -19,71% auf 28,93 (600% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -18,55%), Apache Corp. mit -4,99% auf 22,07 (236% Vol.; 1W -1,65%), Nokia mit -4,48% auf 3,46 (320% Vol.; 1W -26,71%)Die höchsten Tagesumsätze hatten GlaxoSmithKline (45232,35 Mio.), BP Plc (25817,45) und HSBC Holdings (21580,58). Umsatzausreisser nach ...

