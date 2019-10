SAND: Die Bullen lassen noch immer nicht locker. Gap für Swingtrade nutzen

Kanadische Goldaktie mit Pullback-Setup. Sandstorm Gold Ltd. (SAND) zeigt bullische Chartformation.

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: CA80013R2063Die positive Entwicklung bei den Edelmetallen hat sich bei Sandstorm mit einem Plus von 21,1 Prozent ausgewirkt. Am Freitag eröffnete die Aktie mit einem Gap nach oben, konsolidierte aber im Tagesverlauf.Die Suche nach sicheren Häfen ist noch lange nicht zu Ende. Die bullische Chart-Formation lädt Trader zu einem Swingtrade ein.Solange die Kurslücke bei 6,03 USD erhalten bleibt, der Kurs aber noch nicht wesentlich nach oben geschossen ist, befinden wir uns im Kaufmodus. Den Stopp Loss setzten wir etwas unterhalb des Gap. Die Quartalszahlen sind für 13. November vorgesehen, aber noch nicht bestätigt. Den Swingtrade sollten wir davor über die Bühne bringen.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in SAND.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/sand-die-bullen-lassen-noch-immer-nicht-locker-gap-fuer-swingtrade-nutzen/