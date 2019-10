Seit dem Urteil gegen die Köpfe der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung kommt die spanische Region nicht zur Ruhe. Nun gab es die erste große Gegenkundgebung.

Zehntausende Katalanen haben am Sonntag in Barcelona für die Einheit Spaniens und gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen der Regionalregierung demonstriert. Es handelte sich um die erste große Gegenkundgebung, seit die Gerichtsurteile gegen neun Separatistenführer vor zwei Wochen eine Protestwelle der Unabhängigkeitsbewegung ausgelöst hatten. Die Gesellschaft in der Region im Nordosten Spaniens ist schon lange tief gespalten.

Die Behörden sprachen von 80.000 Teilnehmern, die Veranstalter bezifferten die Zahl auf 400.000. Erstmals seit Wochen war auf den Straßen wieder ein Meer aus spanischen Flaggen zu sehen. Viele riefen "Viva España!" und "Es lebe der König!" Auf Spruchbändern war unter anderem zu lesen: "Wir sind auch Katalanen, stoppt diesen Wahnsinn!" Unter ...

