Vor einem Jahr hat Katar große Investitionen in Deutschland angekündigt. Die sind bisher ausgeblieben. Mit Beteiligungen wie der Deutschen Bank gibt es schon genug Ärger - sogar vor Gericht.

Der Emir sitzt in der ersten Reihe, er trägt einen dunkelblauen Anzug und wirkt ausgesprochen zufrieden. Gerade hat Tamim bin Hamad Al Thani angekündigt, in den kommenden fünf Jahren insgesamt zehn Milliarden Euro vor allem in den deutschen Mittelstand zu stecken, und nun lobt die nette Dame mit der roten Jacke das Vorhaben "seiner Exzellenz" nach Kräften. "Dass Katar die Investitionen ausweiten möchte, über das bisher bestehende Maß, freut uns sehr", sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel am Rednerpult - und macht die Investorenkonferenz im Berliner Maritimhotel für den Gast so zum Erfolg. "Das war ein Signal der Offenheit - und hochwillkommen", sagt ein Teilnehmer der Veranstaltung, der selbst enge Verbindungen nach Katar hat.

Das ebenso kleine wie reiche Land am Golf steht politisch unter Druck, wegen des Verdachts, islamistische Terroristen zu finanzieren wird es von seinen um Saudi-Arabien versammelten Nachbarn seit mehr als zwei Jahren blockiert, Freundschaftsbekundungen sind in der Situation besonders erwünscht. Passiert ist seit der Konferenz im September 2018 dennoch nichts. Zwar sollen Investoren aus Katar an wenigstens zwei deutschen Zielen ernsthaft interessiert gewesen und aus "teils sehr unglücklichen Gründen" nicht zum Zuge gekommen sein, wie Insider sagen. Der Wunsch nach Zukäufen bestehe fort. Die große Investitionsoffensive ist bisher jedoch ausgeblieben.

Und das weltweit. Wegen der unklaren Folgen der Blockade habe sich das Emirat zunächst zurückgehalten, sagen Insider. Zudem liege der Fokus der Investitionen derzeit darauf, das eigene Land für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 herauszuputzen. Eine Rolle dürfte aber auch die bislang bescheidene Bilanz der globalen Einkaufstour gespielt haben. Die Geldgeber aus dem Mittleren Osten lagen auffallend oft daneben. Große Investitionen wie die Beteiligungen in die Deutsche Bank und Volkswagen sind für sie bislang Verlustgeschäfte.

Wirklich hart treffen die das Land nicht. Die Folgen der Blockade hat es erstaunlich gut verkraftet, der Exportüberschuss lag wegen gestiegener Preise für Gas und Öl 2018 bei 46 Milliarden Euro, im Staatshaushalt gab es ein Plus von knapp vier Milliarden Euro, mit einem Bruttoinlandsprodukt von umgerechnet rund 63 000 Euro pro Kopf zählt das Land zu den reichsten der Erde - weit vor Deutschland. Der Staatsfonds QIA ist knapp 300 Milliarden Euro schwer, neben ihm unterhalten auch einige Angehörige der Herrscherfamilie Anlagegesellschaften, die weltweit nach Renditeobjekten suchen.

Protzen nach Plan

Dabei ist vor allem die Vorliebe für statusträchtige Trophäen wie die Beteiligung an der Juwelierkette Tiffany und dem Londoner Luxuskaufhaus Harrods offensichtlich. Selbst bei diesen ginge es den Scheichs aber nicht nur um Protzerei. "Sie prüfen alle Anlagen professionell und haben einen klaren Plan", sagt ein Insider. Wie anderen Staaten am Golf ginge es auch Katar darum, das Land unabhängiger von der Rohstoffförderung zu machen. Vor allem aber wolle das Emirat über die Investitionen die fragilen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu seinen wichtigen Handelspartnern absichern. "Auf den ersten Blick zahlt Katar mitunter einen viel zu hohen Preis", sagt ein Berater, der das Emirat gut kennt. Tatsächlich aber müsse der Erfolg sehr langfristig und nicht allein an finanziellen Maßstäben gemessen werden.

Bei der Deutschen Bank müssten die Kriterien sehr besonders sein, um das Desaster zu beschönigen. 2014 stiegen die Al Thanis über eine Kapitalerhöhung bei dem Institut ein, über Beteiligungsgesellschaften auf den ...

