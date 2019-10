Der Süßwaren-Hersteller Katjes erntet für einen Werbespot für vegane Schokolade heftige Kritik. Doch hat die Kampagne der Marke geschadet oder genutzt?

Dem Bauernverband gefällt die aktuelle Katjes-Kampagne gar nicht. Einige Dutzend Bauern demonstrierten vergangene Woche sogar vor dem Katjes-Werk in Emmerich am Niederrhein. Diese Woche soll der Werberat entscheiden, ob er eine Rüge gegen Katjes ausspricht. Viel Lärm also um einen 20-sekündigen Trickfilm-Spot, in dem Kühe als hochgezüchtete Milchmaschinen dargestellt werden.

Nun zeigen YouGov-Daten, dass die Werbung für Schokolade mit "Haferdrink" statt Kuhmilch gar nicht so schlecht ankommt, wie Milchbauern und viele aufgebrachte Social-Media-Nutzer glauben lassen.

Die meisten Deutschen nehmen Katjes positiver wahr als noch Ende September. Die Kampagne könnte zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Darauf deutet der Buzz in unserem Markenmonitor BrandIndex hin. Der Wert stieg zuletzt auf einen Jahresbestwert für Katjes. Nie zuvor wurden Nachrichten rund um die Marke in den vergangenen zwölf Monaten von Verbrauchern so positiv wahrgenommen wie zurzeit.

Kunden ist Nachhaltigkeit wichtig

Vorwürfe, der Süßwarenhersteller habe Proteste und Shitstorm bewusst provoziert, um Aufmerksamkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...