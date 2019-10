Der Brexit bleibt weiterhin Thema an den Märkten. In London will Premierminister Boris Johnson über den Termin für eine Neuwahl abstimmen lassen.

Geschäftszahlen für das dritte Quartal und die Abstimmung über Neuwahlen in Großbritannien bewegen am Wochenanfang die Märkte. Google-Mutter Alphabet legt an diesem Montag die Zahlen für das dritte Quartal vor. Gute Ergebnisse könnten hier Rezessionsängste lindern.

Auch die Vorlage der Geschäftszahlen von Covestro dürften Anleger heute beschäftigen. An ihnen könnte sich ablesen lassen, wie stark das Unternehmen vom Handelsstreit zwischen Peking und Washington betroffen ist.

Wichtig für Anleger in der neuen Woche dürfte außerdem der Wechsel an der EZB-Spitze sein, der am 1. November erfolgt.

Der scheidende EZB-Chef Mario Draghi wird allerdings schon heute bei einem Festakt in Frankfurt verabschiedet. Seine Nachfolgerin Christine Lagarde übernimmt das Amt Ende der Woche.

1 - Vorgabe aus den USA

Nach positiven Signalen im Handelsstreit zwischen China und den USA war es zum Wochenende an den US-Börsen bergauf gegangen. Die US-Regierung vermeldete Fortschritte bei den Gesprächen mit der chinesischen Seite über das vereinbarte Teilabkommen.

Man sei in einigen Fragen einem Abschluss sehr nahe gekommen. Die Intel-Aktie stieg auf den höchsten Stand seit sechs Monaten. Der Leitindex Dow Jones schloss am Freitag 0,6 Prozent höher bei 26.958 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 3022 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,7 Prozent auf 8243 vor.

2 - Handel in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Montag zunächst ein Drei-Monats-Hoch erreicht. Die entscheidende Impulse kamen von risikoreicheren Vermögenswerten, deren Gewinne von den Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen China und den USA kommenden Monats getrieben wurden.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 22.862 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1650 Punkten.

3 - Britisches Unterhaus könnte Neuwahl ansetzen

Premierminister Boris Johnson ...

