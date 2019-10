Die Person, die das Attentat auf den Innogy-Manager beauftragte, kommt offenbar aus den eigenen Reihen. Die versprochene Belohnung für Hinweise zur Aufklärung hat Innogy noch nicht gezahlt. Noch ist kein Täter überführt.

Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hatte den Fall der Säure-Attacke auf den Innogy-Manager Bernhard Günther bereits geschlossen. Zwei Personen hatten den Top-Manager im März 2018 in unmittelbarer Nähe seines Privathauses überfallen und ihm ätzende Säure ins Gesicht geschüttet. Wochen verbrachte Günther im Krankenhaus. Berliner Privatermittler der Schweizer Firma System 360 forschten im Auftrag des Energiekonzerns Innogy aus Essen allerdings weiter nach den Tätern. Außerdem lobte die RWE-Tochter im März 2019 eine Belohnung in Höhe von 80.000 Euro für Hinweise auf die Täter aus. Und plötzlich kommt Licht ins Dunkle, wer hinter dem Säure-Anschlag auf Günther steht.

Ein politisches Motiv schlossen die staatlichen Ermittler ebenso aus wie eine Beziehungstat im privaten Umfeld des Managers. Jetzt soll nach Recherchen von System 360 der Auftraggeber aus der Energiebranche kommen, möglicherweise sogar aus den eigenen Reihen RWEs oder der RWE-Tochter Innogy. In einem Bordell soll der Deal für das Attentat eingefädelt worden sein. Es heißt, die Person werden wohl viele in den beiden Energiekonzern sehr gut gekannt haben, möglicherweise ist sie immer noch in einem der beiden Unternehmen beschäftigt.

Zwar sitzt eineinhalb Jahre nach dem Säure-Anschlag auf Günther nun seit einer Woche ein Tatverdächtiger aus dem Rocker und Rotlicht-Milieu in Untersuchungshaft. Doch der bestreitet die Tat. Die Staatsanwaltschaft sucht nach weiteren Verdächtigen - mindestens nach einem weiteren. Denn den Anschlag auf Günther verübten zwei Personen.

