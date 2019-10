Der Energiekonzern Sunoco LP (ISIN: US86765K1097, NYSE: SUN) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,8255 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Die Dividende wird am 19. November 2019 ausgeschüttet (Record date: 5. November 2019). Sunoco LP mit Sitz in Philadelphia, Pennsylvania, ist der Vertreiber von Ölprodukten der Marke Sunoco. Bekannt ist das Unternehmen auch als offizieller Treibstoff-Lieferant des Motorsportverbands NASCAR. ...

