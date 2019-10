IRW-PRESS: Voyager Digital Canada Ltd.: Voyager Digital erhöht sein Marktpotential durch die Veröffentlichung einer neuen Krypto Broker- und Trading-App für Android.

28. Oktober 2019 -- New York -- Voyager Digital (Canada) Ltd. (Voyager oder das Unternehmen) (CSE: VYGR) (OTC Pink: VYGVF) (FRA: UCD2), ein branchenführender Best Execution Krypto-Asset-Broker, gab heute bekannt, dass seine Flaggschiff-Krypto-Broker- und Trading-App The Voyager App ab sofort auf Android verfügbar ist.

Der Einstieg von Voyager Digital in den Android-Markt ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur internationalen Expansion. Die App ist schnell, einfach einzurichten und kann im Google Playstore heruntergeladen werden. Es wird durch den Smart Order Router von Voyager Digital unterstützt, der Trades in weniger als zwei Sekunden ausführt. Kunden haben Zugang zum Kauf und Handel von über 30 Top-Krypto-Assets, die kostenlos sind, und zu den neuesten Krypto-News.

Stephen Ehrlich, CEO und Mitbegründer von Voyager Digital, sagte: "Android-Nutzer machen 70% des Mobilfunkmarktes aus, so dass diese Einführung unsere potenzielle Nutzerbasis drastisch erhöht. Dies ist auch der nächste entscheidende Schritt unserer Mission, die Mainstream-Kapitalmarktinfrastruktur für digitale Währungen und Vermögenswerte aufzubauen und Voyager zum bevorzugten Dienstleister in diesem Sektor zu machen.

Letzte Woche führte Voyager 3% Zinsen auf Bitcoin ein, die in der Voyager-App gehalten werden, vorbehaltlich eines Mindestkontostandes. Zusätzlich erhalten die Nutzer 5% Zinsen auf Ethos-Token, die in Voyager Token (VGX) umbenannt werden.

Die Voyager App ermöglicht Android-Benutzern folgendes:

- Ein Konto eröffnen, mit USD finanzieren und sofort handeln

- Verfolgen Sie Krypto-Positionen und Portfolio-Performance

- Zinsen für Bitcoin und Ethos Token, die bald Voyager Token (VGX) heißen

- Erhalten Sie spezielle Prämien und Aktionen

- Benutzer werden in der Beta-Android-App keine Zinsprompts sehen, sind aber trotzdem berechtigt und können gerne teilnehmen oder sich abmelden.

Über Voyager Digital (Canada) Ltd.

Voyager Digital (Canada) Ltd. ist ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Krypto-Assets bietet. Voyager bietet seinen Kunden die bestmögliche Abwicklung und eine sichere Verwahrung für eine große Auswahl an gängigen Krypto-Assets. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Krypto-Assets auf den Markt bringen wollten. Bitte besuchen Sie uns unter https://www.investvoyager.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen und die aktuelle Unternehmenspräsentation einsehen möchten. Sie können uns auch über unsere verschiedenen Social Media Plattformen erreichen: Twitter, Facebook, LinkedIn und Telegram.

Ansprechpartner

Voyager Digital (Canada) Ltd.

Medien:

Anthony Feldman / Tim Gray

(347) 487-6194 / (212) 896-1251

afeldman@kcsa.com / tgray@kcsa.com

Investor Relations:

Phil Carlson / Scott Eckstein

(212) 896-1233 / (212) 896-1210

pcarlson@kcsa.com / seckstein@kcsa.com

