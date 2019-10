Die Antwort der EU steht noch aus, ob sie das Brexit-Datum von Ende Oktober auf Ende Januar verlängert. Euro und Pfund startet kaum verändert.

Der Euro hat sich am Montag zunächst wenig verändert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1085 US-Dollar und damit geringfügig mehr als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1107 Dollar festgesetzt.

Auch das britische Pfund bewegte sich am Montagmorgen zunächst kaum. Zum Wochenstart geht die Brexit-Saga in eine neue Runde. In Großbritannien will die Regierung über Neuwahlen ...

