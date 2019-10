Kapilendo AG erweiterte Team - Martin Klatt neuer Leiter Investments & Vermögensverwaltung DGAP-News: kapilendo AG / Schlagwort(e): Personalie Kapilendo AG erweiterte Team - Martin Klatt neuer Leiter Investments & Vermögensverwaltung (News mit Zusatzmaterial) 28.10.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- P E R S O N A L M E L D U N G Kapilendo baut Team weiter aus Ex-Banker Martin Klatt neuer Leiter Investments & Vermögensverwaltung Berlin, 28. Oktober 2019. Die Kapilendo AG baut das Team der Vermögensverwaltung weiter aus. Neuer Leiter des Bereichs Investments und Vermögensverwaltung ist Martin Klatt. In seiner neuen Funktion wird Klatt vor allem die Weiterentwicklung des Geschäftsfeldes Vermögensverwaltung vorantreiben. Der Fokus seiner Tätigkeit liegt dabei auf dem Aufbau des Firmenkundengeschäfts im Bereich Liquiditätsmanagement und Vermögensverwaltung. "Unternehmer und vermögende Privatpersonen haben zurecht hohe Anforderungen an ihren Bankingpartner. Wir freuen uns mit Martin Klatt eine erfahrene Führungskraft für unser Team gewonnen zu haben, der vermögenden Kunden seit Jahren als Experte und Partner auf Augenhöhe begegnet. Martin Klatt kennt die komplexen Vermögenssituationen von Unternehmerpersönlichkeiten und entwickelt gemeinsam mit unserem Portfoliomanagement passgenaue Lösungen", so Christopher Grätz, CEO und Co-Founder der Kapilendo AG. Martin Klatt kommt von der Weberbank und verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Vermögensanlage, Risikoabsicherung, Immobilien und Nachfolgeplanung. Bei der Weberbank war er in den vergangenen drei Jahren als Prokurist verantwortlich für den Aufbau des Immobilienmanagements. Davor betreute Klatt im Private Banking des Berliner Traditionshauses Kunden mit einem Anlagevolumen im dreistelligen Millionenbereich. Klatt ist zertifizierter Finanzplaner (CFP) und hält einen Master of Business Administration der HHL Graduate School of Management in Leipzig. Über die Kapilendo AG Die Kapilendo AG ist digitaler Bankingpartner für den Mittelstand. Etablierten Wachstumsunternehmen und mittelständischen Unternehmen bietet Kapilendo eine zeitgemäße Alternative zur klassischen Bank in den Bereichen Investment Management und Corporate Finance. Das Leistungsspektrum der Kapilendo für mittelständische Unternehmen umfasst individuelle Finanzierungslösungen vom klassischen Kredit bis zur Wertpapieremission sowie ein kapitalmarktbasiertes Liquiditäts- und Cashmanagement. Investoren bietet Kapilendo ein einzigartiges Leistungsangebot als ganzheitliche, digitale Vermögensverwaltung mit Depot sowie Mittelstands- und Immobilieninvestments. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin und wurde im Januar 2015 gegründet. Das Finanzierungsvolumen liegt bei 65 Millionen Euro (Stand: Oktober 2019). Hauptgesellschafter der Kapilendo AG sind die Comvest Holding AG, die FinLab AG, das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin und die Axel Springer Media for Equity GmbH sowie mehrere renommierte Business-Angels. Pressekontakt Hanna Dudenhausen / Kapilendo AG / Joachimsthaler Str. 30 / D-10719 Berlin / Telefon: +49 (0)303642857-0/ E-Mail: h.dudenhausen@kapilendo.de / https://www.kapilendo.de --------------------------------------------------------------------------- Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/kapilendo/897925.html Bildunterschrift: Martin Klatt, Leiter Investments & Vermögensverwaltung der Kapilendo AG --------------------------------------------------------------------------- 28.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 897925 28.10.2019 AXC0073 2019-10-28/09:01