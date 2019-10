Zum Ende der Börsenwoche konnte der EuroStoxx den höchsten Stand seit Anfang 2018 erreichen, wenngleich bis zum Schluss nur ein kleiner Zuwachs von 0,1% verblieb, bedeutete das doch einen Wochengewinn von mehr als 1,3%. Deutlich besser verlief es für den französischen CAC 40 , angetrieben von Kursgewinnen der Schwergewichte Kering, Vinci und LVMH gab es hier ein Plus von 0,7%, in Deutschland konnte der Dax einen Zuwachs von 0,2% und damit die dritte Gewinnwoche in Folge erreichen, nur in London musste die Börse marginal schwächer schliessen. Der weltgrößte Bierbrauer Anheuser Busch dämpfte wegen hoher Rohstoffkosten und des starken Dollars die Gewinnerwartungen, der Absturz des Titels um 11,1% wirkte sich auf den gesamten Sektor der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...