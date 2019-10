Mit rund EUR 18 Mrd. liegt die seit dem Sommer schwächste Emissionswoche hinter uns. Am Freitag begaben noch Vivion Investments (EUR 300 Mio., 6J, Rendite: 3,75 %, BB+ erwartet), Icade Sante (EUR 500 Mio., 10J, MS+90 BP, BBB+) sowie My Money Group (EUR 100 Mio., PNC5, 8,00 %, B erwartet) Anleihen. Die Dealpipeline für diese Woche ist bis dato eher schwach gefüllt. So beabsichtigt die Berlin Hypeinen grünen Senior-Preferred Bond zu begeben (EUR 500 Mio., 10J). Auf Seite der Non-Financials sind es bis dato nur US Emittenten, die diese Woche eventuell an den EUR Primärmarkt kommen wollen. Darunter Eli Lilly, das heute eine Telefonkonferenz abhält, der ein Jumbo EUR Deal folgen könnte. Aber auch Dover Corp ....

