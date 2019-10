Die britische Großbank HSBC Holdings (ISIN: GB0005405286) stellt den Aktionären eine stabile Dividende in Aussicht, wie am Montag bei Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal berichtet wurde. Europas größte Bank zahlt seine Dividende auf vierteljährlicher Basis aus. HSBC wird am 20. November 2019 eine Zwischendividende in Höhe von 0,10 US-Dollar für das dritte Quartal 2019 ausschütten. Ex-Dividenden Tag war der ...

