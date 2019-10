Die Thüringen-Wahl ist ein Debakel für die CDU. Sie ist noch immer männerdominiert und auf den Westen ausgerichtet. Ihr Maßstab bleibt das Machtpotenzial in einem Land. Ist das gering, bleibt Unterstützung schnell aus.

Die Lust an der Zerfleischung zeigt sich bei den beiden früheren Volksparteien CDU und SPD recht unterschiedlich. Sozialdemokraten greifen sich gerne herzhaft und persönlich an - nach außen immer nach dem Maßstab "der andere tue nicht genug zur Verbesserung der Welt". Die Union scheint vordergründig eher als Mannschaft aufzulaufen und gibt vor, die Stabilität des Landes oder einer jeweiligen Regierung fest im Blick zu haben. Hintenherum wird freilich auch geholzt. Gut funktionieren immer noch gewisse Männer-Bünde, die wahlweise Äußerungen von Fast-Parteichef Friedrich Merz hochleben lassen (ohne abzuklopfen, wie realistisch diese überhaupt sind) oder die Ideen der Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer geißeln (ohne deren Substanz überhaupt zu bedenken). Fehlt der Partei die Aussicht auf Eroberung einer Staatskanzlei oder deren Erhalt für die Partei, lässt die Unterstützung schnell zu wünschen übrig. Im Osten ist für die Westpartei CDU zudem immer noch so wenig an Stimmen zu gewinnen, dass der Einsatz schnell auf die zahlenmäßig so viel wichtigeren West-Provinzen konzentriert wird.

All diese zerstörerische Gewohnheiten sind beim Debakel für die CDU in Thüringen gut zu besichtigen und lassen kaum erkennen, wie es mit der Partei bei Wahlen bald wieder deutlich nach oben gehen sollte.

Erstens: Der Spitzendkandidat Mike Mohring wurde mit seinem zentralen und eher im Osten wichtigen Thema hängen gelassen. Die Grundrente halten auch etliche Unions-Fachleute für wichtig, wenn die Altersbezüge für viele in Zukunft noch schrumpfen werden. Doch derzeit ist das Ausbremsen der SPD beim Thema im Bund wichtiger als ein Erfolg für den Kandidaten Mohring, der das Thema früh und vehement zu seinem gemacht hatte.

Die in Thüringen eher rechtsextreme AfD und ...

