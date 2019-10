Die Volkswagen Autonomy GmbH hat einen Technologiestandard zum Ziel, den alle Konzernmarken einsetzen können. Bald soll in China eine weitere Gesellschaft hinzukommen.

Volkswagen treibt die Entwicklung von selbstfahrenden Autos voran und gründet dazu eine eigene Tochtergesellschaft. Ziel sei ein Technologiestandard, der von allen Marken des Konzerns eingesetzt werden könne, teilte Volkswagen am Montag mit. "Etwa Mitte des kommenden Jahrzehnts wollen wir mit der Kommerzialisierung des Autonomen Fahrens in großem Maßstab beginnen", kündigte Markenvorstand Alexander Hitzinger an.

Ihren Sitz soll die Volkswagen Autonomy GmbH in München und Wolfsburg sowie bei einer Tochtergesellschaft im Silicon Valley in den USA haben. 2021 solle in China eine weitere Gesellschaft hinzukommen.

VW hatte erst im Juli seine Allianz mit dem US-Autobauer Ford erweitert und sich an deren Tochter ...

