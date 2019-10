Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank, wird am Montag feierlich verabschiedet. Finanzwissenschaftler Friedrich Heinemann spricht über sein Erbe und den künftigen Kurs unter Nachfolgerin Christine Lagarde.

WirtschaftsWoche: Herr Heinemann, am 1. November tritt Christine Lagarde ihr neues Amt als Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Was erwarten Sie von ihr? Ist Lagarde ein geldpolitischer Klon von Mario Draghi - oder wird sie eigene Impulse setzen?Friedrich Heinemann: Mario Draghi hat in einer bemerkenswerten Konsequenz Fakten geschaffen, mit denen seine Nachfolgerin jetzt erstmal umgehen muss. An den verschärften Negativzinsen und den wieder aufgenommenen Anleihekäufen dürfte sie vorerst nichts ändern. Ich erwarte von Lagarde allerdings ein konzilianteres Auftreten nach innen. Die Verärgerung im EZB-Rat über den vorpreschenden Präsidenten Draghi, der Fakten schafft und seinen Willen durchsetzt, ist ja kein Geheimnis. Die gemeinsame kollegiale Meinungsfindung dürfte künftig wieder eine stärkere Rolle spielen, Lagarde wird mehr moderieren. Vielleicht finden dann auch die nordeuropäischen Sorgen über die expansive Geldpolitik wieder etwas mehr Gehör. Draghi hat diese ja einfach weggewischt.

