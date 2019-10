Mit einem Festakt hat die Schreiner Group am 25. Oktober 2019 ihren neuen Produktionsstandort in Dorfen bei Erding (Oberbayern) offiziell eröffnet. Damit setzt das weltweit tätige Unternehmen seinen Wachstumskurs fort. Zahlreiche Gäste und Mitarbeiter der Schreiner Group vom Hauptsitz in Oberschleißheim waren gekommen, um gemeinsam mit dem Geschäftsführer Roland Schreiner und dem Dorfener Bürgermeister Heinz Grundner den Startschuss für die Produktion im neuen Werk zu feiern. "Ein ganz besonderer Dank gilt allen Mitarbeitern, die über viele Monate hinweg dafür gesorgt haben, dass wir heute die ...

