(In der um 16:19 Uhr gesendeten Meldung "AMS will nach Übernahme von Osram Sitze im Aufsichtsrat" muss es im ersten Satz des 1. Absatzes korrekt MDAX heißen und nicht DAX. Es folgt eine korrigierte Fassung.)

AMS will nach Übernahme von Osram Sitze im Aufsichtsrat

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sensorhersteller AMS will nach seiner geplanten Übernahme des Konkurrenten Osram in den Aufsichtsrat des MDAX-Konzerns einziehen. Die AMS AG beabsichtige, "nach Vollzug des Übernahmeangebots im Aufsichtsrat der Osram Licht AG in einer ihrer Beteiligung an der Osram Licht AG angemessenen Weise vertreten zu sein", teilte das Unternehmen aus der Steiermark in einer Stimmrechtsmitteilung mit. Dagegen sei eine Änderung der Zusammensetzung des Vorstands oder der Kapitalstruktur von Osram nicht beabsichtigt.

AMS versucht seit einem Vierteljahr, Osram zu übernehmen. Ein erster Anlauf schlug Anfang Oktober fehl, am 18. Oktober kündigten die Österreicher einen zweiten Versuch an, bei dem sie zwar weiterhin 41 Euro je Aktie zahlen wollen, aber mit einer gesenkten Annahmeschwelle von 55 Prozent die Hürde für das Zustandekommen senkten. Beim ersten Anlauf hatte AMS die Mindestannahmeschwelle von seinerzeit von 62,5 Prozent nicht geschafft, hatte aber außerhalb des Angebots bereits 19,99 Prozent der Osram-Aktien gekauft.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2019 11:41 ET (15:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.