Techmilliardär Peter Thiel fördert jährlich 20 Studenten mit je 100.000 Dollar. Einzige Voraussetzung: Sie müssen die Uni verlassen. Was ist wirklich dran am Zusammenhang zwischen Studienabbruch und Gründergeist?

Dass sie einen Fehler begangen hatte, spürte Ilayda Büyükdogan bereits, kurz nachdem sie das erste Mal die Technische Universität in Istanbul betrat. Eigentlich hatte sich die junge Frau auf diesen Schritt gefreut: Sie wollte Elektroingenieurin werden. Entwickeln. Entwerfen. Doch im Hörsaal starben ihre Träume. Dort erwarteten sie gelangweilte Professoren, die veralteten Stoff durchkauten. "Meine Motivation ist sehr schnell rapide gesunken", erinnert sich die 22-Jährige.

Bald ging sie kaum noch zu ihren Vorlesungen. Lieber bastelte sie mit Freunden an spielerischen Erfindungen, etwa einer Kaffeemaschine mit Spracherkennung. Bald ging sie nur noch zur Uni, um die Geräte der Fakultät für ihre eigenen Projekte zu nutzen.

Zwei Jahre, zwei abgebrochene Studiengänge und eine Reise ans andere Ende der Welt später sitzt Büyükdogan in einem fensterlosen Büro in San Francisco. LinkedIn und Slack haben ihre Büros in der Nachbarschaft, das Museum of Modern Art ist nur ein paar Schritte entfernt. Richtig erkundet hat Büyükdogan die Gegend noch nicht. Erst vor zehn Tagen ist sie hergezogen, seither hängt sie Meeting an Meeting, schlägt sich die Nächte in Videochats um die Ohren.

Der Grund für ihre Betriebsamkeit liegt in einem kleinen Kästchen, das vor ihr auf dem Tisch thront: ein rotes Metallquadrat mit abgerundeten Ecken, vielleicht drei mal drei Zentimeter groß. Für die junge Gründerin steckt in dem unscheinbaren Gerät die Hoffnung auf etwas Großes. Mit ihrem Team hat sie eines der kleinsten Oszilloskope der Welt entwickelt - ein Messgerät für elektrische Spannung, das jeder Elektroingenieur für seine Arbeit braucht. Entworfen hat Büyükdogan das Gerät aus schierer Notwendigkeit. Um nicht mehr auf die Ausstattung der Istanbuler Universität angewiesen zu sein, baute sich ihre Bastelgruppe den Spannungsmesser selbst, schrumpfte ihn immer weiter. Und merkte bald, dass es auch jenseits der Gruppe Interesse an dem Ding gab. Sie gründete die Firma Compocket. Offiziell existiert die zwar erst seit wenigen Monaten, doch Büyükdogans Ziel ist schon jetzt klar: "Wir wollen ein globales Unternehmen werden", sagt sie.

Glaube ans disruptive Genie

Ob Büyükdogans Erfindung tatsächlich zum nächsten großen Ding wird, kann heute niemand sagen. Einen entscheidenden Fürsprecher aber hat sie schon: Peter Thiel, PayPal-Mitgründer, Milliardär, Investor, Unterstützer des US-Präsidenten Donald Trump - und Finanzier der Thiel Fellowships, eines der exklusivsten Nachwuchszirkel im exklusivsten Gründerzentrum der Welt, der Bay Area um San Francisco.Das Programm ist berühmt. Manche sagen auch: berüchtigt. Jedes Jahr wählt die Stiftung 20 vielversprechende Jungunternehmer im Alter um die 20 Jahre aus und unterstützt sie bei der Verwirklichung ihres Traums. Sie erhalten 100 000 Dollar, gestreckt über zwei Jahre, Zugang zum hochkarätigen Netzwerk der Stiftung und Hilfe bei ihren Projekten. Das Geld ist ein Geschenk, Anteile an ihren Unternehmen müssen die Geförderten nicht abgeben. Auch wenn sie ihr Projekt aufgeben, drohen keine Sanktionen. Einzige Bedingung: Man muss sein Studium abbrechen.

Es ist eine Vorgabe, mit der Thiel die akademische und wirtschaftliche Elite gespalten hat. In der Techgemeinde der Bay Area kommt die Idee gut an. Hier herrscht nach wie vor der Glaube an das disruptive Genie, an das außergewöhnliche Individuum, das es jenseits der etablierten Pfade an die Spitze schafft. Legendäre Studienabbrecher wie Steve Jobs und Mark Zuckerberg haben schließlich gezeigt, dass es möglich ist. Nun will die nächste Generation ihnen nacheifern. Dass der Versuch auch spektakulär scheitern kann, gehört zum Spiel dazu.

Manche bewirbt sich sechs Mal

Stipendiengeber Peter Thiel - selbst Inhaber zweier Abschlüsse der Eliteuniversität Stanford - sieht das amerikanische Hochschulsystem äußerst kritisch. Es sei ein "parasitäres Gebilde", das für die meisten Absolventen keinerlei positive Rendite mit sich brächte, schimpfte er vor einigen Jahren. Und rief kurz danach sein Förderprogramm ins Leben - wie um den Beweis zu erbringen, dass es die hellsten Köpfe da draußen nicht nötig haben, ihre Jugend in den Hörsälen dieser Welt zu verplempern. Wütende Reaktionen folgten. Manche sahen das Stipendium als weiteren Beleg für Thiels exzentrischen Libertarismus. Der Popularität des Programms hat die Kritik nicht geschadet. Bis heute sind die Plätze hart umkämpft. Eine aktuelle Stipendiatin hatte sich sechs Mal beworben, bevor sie ausgewählt wurde. Beim ersten Versuch war sie gerade einmal ...

