Das Wahlergebnis in Thüringen ist laut Merz "ein großes Misstrauensvotum" gegen die Große Koalition in Berlin. Das gesamte Erscheinungsbild der Bundesregierung sei "grottenschlecht".

Die historisch schlechten Wahlergebnisse für CDU und SPD bei der Landtagswahl in Thüringen sind nach Einschätzung von Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz "ein großes Misstrauensvotum" gegen die Große Koalition in Berlin. Er habe auf vielen Veranstaltungen vor Ort erlebt, dass es wirklich großen Unmut über CDU und SPD gebe, sagte er am Montagabend im ZDF. Dabei stehe ganz überwiegend Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Mittelpunkt der Kritik, die "politische Führung und klare Aussagen" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...