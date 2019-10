Boris Johnson hat eine Abstimmung über vorgezogene Neuwahlen im Unterhaus verloren. Dennoch könnte es diese noch vor Ende des Jahres geben. Es ist ein letzter Versuch der Brexit-Gegner, den EU-Austritt noch zu stoppen.

Steuert Großbritannien auf Neuwahlen vor dem Jahresende zu? Die Regierung von Premier Boris Johnson möchte dem Parlament am Dienstag einen knappen Gesetzentwurf zur Abstimmung vorlegen, der den Weg für vorgezogene Neuwahlen freimachen könnte. Der Termin, den die Regierung dabei anpeilt, ist der 12. Dezember.

Rein rechnerisch betrachtet müsste der Fall eigentlich klar sein, denn auch zwei kleinere Oppositionsparteien - die Liberaldemokraten und die Scottish National Party (SNP) - haben erklärt, dass sie sich ebenfalls vor dem Jahresende Neuwahlen wünschen. Und auch Labour, die größte Oppositionspartei, tendiert immer mehr in diese Richtung.

Doch die politische Situation in London ist wegen des anhaltenden Brexit-Chaos dermaßen vertrackt, dass auch in dieser Frage Streit herrscht.

Boris Johnson selbst sind in Sachen Neuwahlen zunächst einmal die Hände gebunden. Seine Tories haben im Unterhaus keine eigene Mehrheit. Die nordirische DUP-Partei, die Theresa Mays und Johnsons Regierung mit ihren zehn Abgeordneten über Wasser gehalten hat, möchte von einer Zusammenarbeit mit Johnson nichts mehr wissen. Schlimmer noch: Um auf dem konventionellen Weg Neuwahlen in Gang zu setzen, müssten zwei Drittel der Abgeordneten dafür stimmen. Am Montag scheiterte die Regierung im Unterhaus mit ihrem mittlerweile dritten Versuch, eine Mehrheit dafür zu bekommen. Abhilfe schaffen könnte das kurze Gesetz, das Johnson am Dienstag zur Abstimmung vorlegen möchte. Es soll besagen, dass ausnahmsweise auch ohne das eigentlich notwendige Prozedere Neuwahlen angesetzt werden können. Doch auch da herrscht Uneinigkeit.

Denn die Liberaldemokraten - die ähnlich, wie die SNP, den Brexit ...

