Luterbach (awp) - Der Elektro-Komponentenhersteller Schaffner hat in den vergangenen Wochen einige Aufträge an Land gezogen. Mit Vertragsabschlüssen von insgesamt über 55 Millionen Franken in der Division Automotive sei im Oktober das bisher grösste Auftragsvolumen in der Geschichte der Gruppe erzielt worden, teilte das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...