Die Bawag Group hat die Zahlen für die ersten drei Quartale 2019 präsentiert. Das Ergebnis vor Steuern liegt bei 451 Mio. Euro und der Nettogewinn bei 343 Mio. Euro, was einer Steigerung von jeweils 5% gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres entspricht. Der Anstieg war laut Bawag in erster Linie auf höhere operative Erträge zurückzuführen. Die Bank erzielte einen Return on Tangible Common Equity von 14,2%, eine Cost/Income Ratio von 42,7% und eine CET1 Quote von 15,7%. Auf einer pro forma Basis liegt der Return on Tangible Common Equity bei 17,7% und die CET1 Quote bei 13,0%. Das Ziel bleibt aufrecht, für das laufende Jahr ein Wachstum des Vorsteuerergebnisses von 6 Prozent auf über 600 Mio. Euro zu erreichen. Chief Executive Officer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...