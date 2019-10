Alphabet-A -2.14% finelabels (FLB1899): Alphabet hat gestern nach Börsenschluss Zahlen vorgelegt, die beim Ergebnis aufgrund von Investitionen in zukünftige Geschäftsfelder etwas enttäuscht haben. In einer ersten Reaktion hat JPMorgan das Kursziel für Alphabet A-Aktie von $1420 auf $1460. Overweight. Ich bleibe investiert. (29.10. 07:43) >> mehr comments zu Alphabet-A: www.boerse-social.com/launch/aktie/alphabet-a Deutsche Boerse -1.35% schalhans (IVSHRE19): Die Deutsche Börse AG hat am Montag ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2019 veröffentlicht. Insgesamt erzielte die Gruppe Nettoerlöse in Höhe von 733,8 Mio. € (Q3/2018 bereinigt: 651,4 Mio. €), was einem Anstieg von 13 ...

