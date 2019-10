Die Rallye läuft, an den Aktienmärkten, und hat dem deutschen Leitindex zum Wochenstart das nächste Jahreshoch beschert! Die aktuelle Bestmarke ist nun bei 12.986 Zählern zu finden, womit sich der DAX bis auf 14 Pünktchen an die runde Tausendermarke herangerobbt hat. Nachdem auch die Indizes an der Wall Street mittlerweile einen Gang höher schalteten und wichtige Widerstände aus dem Weg räumen konnten, wäre jetzt jederzeit ein Angriff auf 13.000 Zähler möglich. Dabei gilt: Dass der DAX diese Hürde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...