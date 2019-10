Das Unternehmen investiert deutlich mehr in den Ausbau der Fabriken. Die starke Nachfrage sorgt für rasante Zuwächse bei Umsatz und Gewinn von Varta.

Die starke Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien etwa für kabellose Kopfhörer beschleunigt das Wachstum des Batterieherstellers Varta. "Dafür investieren wir massiv in den Ausbau unserer Produktionskapazitäten", kündigte Vorstandschef Herbert Schein am Dienstag in Ellwagen an. So sollen nun ...

