Die Gewinner des European Carton Excellence Awards 2019 stehen fest: Auf der Preisverleihung in Malta gehörte die RLC-Packaging-Group in diesem Jahr bereits zum dritten Mal zu den Siegern. Ihr Verpackungskonzept für die Compression Sport Socks & Tights der Marke CEP gewann den Platin Award. Die Verpackung überzeugte die Jury als erfolgreiches Beispiel für effiziente "Late Stage Customization". Eine für alle - so könnte das Motto der preisgekrönten Verpackung von RLC lauten. Gemeinsam mit seinen Partnern Medi GmbH & Co KG, Brand-Pack und Iggesund kreierte der Verpackungsspezialist ein Masterdesign ...

