Umsatz und Gewinn der Schweden haben im dritten Quartal zugelegt. Das Energieunternehmen sieht sich auf dem richtigen Weg.

Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat vor allem dank Entwicklungen auf dem deutschen Markt eine deutliche Gewinnsteigerung verzeichnet. Unterm Strich stand bei den Schweden im dritten Quartal ein Plus von 6,7 Milliarden schwedischen Kronen (rund 621 Millionen Euro) - im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 1,8 Milliarden Kronen gewesen. Wie das Unternehmen am Dienstag in Solna bei ...

