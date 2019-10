Die Aktie von Evotec hat in den vergangenen Tagen merklich an Wert zugelegt. Von ihrem zwischenzeitlichen Tiefststand bei knapp 19,30 noch vor einer Woche ging es hinauf auf bis zu 20,43 Euro am Dienstag im frühen Handel. Das bedeutete ein Wochenplus von rund fünf Prozent. Damit erreichte Evotec schon beinahe wieder das Kursniveau von Anfang Oktober. Das Unternehmen selbst hat dafür nicht zuletzt durch eine weitere Meldung möglicherweise die Grundlage gelegt. Beschleunigte Entwicklung das Ziel Nach ... (Achim Graf)

