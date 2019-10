++ Heute findet eine weitere Abstimmung über die Wahlen im Vereinigten Königreich statt ++ DE30 sinkt in Richtung 50-stündiger gleitender Durchschnitt ++ Unternehmensberichte der Commerzbank, Fresenius und der Deutschen Börse ++Zu Beginn der europäischen Sitzung am Dienstag öffneten sich die meisten der wichtigsten Indizes des Alten Kontinents niedriger. Die größten Rückgänge sind an den Börsen in London und Stockholm zu verzeichnen. Die russischen Aktien bleiben in der Nähe der gestrigen Schlusskurse, während die Aktien aus Portugal höher gehandelt werden. Der europäische Wirtschaftskalender ist heute dünn bestückt, aber man sollte bedenken, dass eine weitere Abstimmung über die allgemeinen Wahlen im britischen Unterhaus für den Nachmittag erwartet wird (wahrscheinlich nach 18:30 Uhr). Erinnern wir uns, dass Boris Johnson gestern die Abstimmung verloren hat, die eine Unterstützung von 2/3-Mehrheit erforderte, und es wird erwartet, dass er eine Abstimmung vorlegt, die eine einfache Mehrheit von 50+% erfordert. ...

