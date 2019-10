Insgesamt setzte Symrise zwischen Januar und September 2019 nach den neuesten Zahlen etwa 2,55 Mrd. Euro um - das entspricht einem Plus von 7,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Diese positive Entwicklung zieht sich dabei durch alle Segmente: Scent & Care, das Geschäft mit Duft und kosmetischen Inhaltsstoffen, steigerte seinen Umsatz um 7,1 %. Im Segment Flavor - Aromen für Lebensmittel und Getränke - betrug das Plus 5,8 %. Zweistelliges Wachstum zeigten in diesem Bereich das Geschäft in Lateinamerika, insbesondere in Mexiko und Brasilien. ...

