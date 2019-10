Mit dem "Projekt Herkules" will Griechenland sein Rating verbessern. Und hofft zugleich, dass dadurch eine gemeinsame europäische Einlagensicherung näher rückt.

Der Arbeitstitel war nüchtern. Unter der Überschrift "Hellenic Asset Protection Scheme", abgekürzt HAPS, begann die im Juli gestartete griechische Regierung an einem Projekt zur Sanierung griechischer Banken zu arbeiten. Doch um der Welt zu zeigen, wie ernsthaft Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und sein Team im griechischen Bankensektor aufräumen wollen, wurde das Projekt "Herkules" getauft, nach dem Sagenheld, der erfolgreich einen Rinderstall ausgemistet hat. "Es war nicht schwer, den Ministerpräsidenten von dem Namen zu überzeugen", sagt Giorgos Zavvos, Vizefinanzminister und geistiger Vater des Projekts.

Nach Jahren der Krise sollen Griechenlands Banken dank des Projekts Herkules endlich wieder auf die Beine kommen. Noch verzeichnen sie so viele faule Kredite in ihren Büchern wie kein anderes Land in der EU. Über 40 Prozent der griechischen Kredite sind notleidend. Im EU-Durchschnitt liegt der Wert bei nur 3,3 Prozent.

Ministerpräsident Mitsotakis hat ein ehrgeiziges Ziel. Bis Ende 2021 soll der Anteil fauler Kredite in Griechenland einstellig sein, verkündete er kürzlich öffentlich. Dabei soll kein Steuergeld eingesetzt werden, es soll zu keinem Haircut kommen, und die Bankbilanzen sollen nicht geschwächt werden.

Projekt "Herkules" soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...