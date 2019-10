Die Krise der Autobranche kommt vermehrt bei mittleren und kleinen Zulieferern an. Die IG Metall befürchtet für die nächsten Monate wegen der Abbaupläne bei Autobauern und großen Zulieferern "eine Kettenreaktion".

In Hessen, Saarland, Thüringen und Rheinland-Pfalz gibt es bei rund 60 Unternehmen aus der Autobranche bereits Jobverluste - oder diese sind geplant. Das geht aus einer Übersicht des IG-Metall-Bezirks Mitte hervor, zu dem die vier Länder gehören. So arbeiten Mitarbeiter aus 14 Betrieben bereits kurz, weitere 14 Betriebe bereiten derzeit Kurzarbeit vor. Neun Standorten droht die Schließung, drei Unternehmen die Insolvenz. Insgesamt hat die IG Metall in den vier Bundesländern über 130 "Krisenherde" ausgemacht - 49 Betriebe in Hessen, 35 in Rheinland-Pfalz, 28 im Saarland und 19 in Thüringen.

Nur zu einigen der Betriebe, die Personal abbauen oder dies planen, gibt es Zahlen zu konkreten Jobverlusten. Das allein reicht in der Übersicht der IG Metall aber schon für weit über 22.000 Jobs, die im Bezirk verloren gehen. In diese Zahl eingerechnet sind auch die drei Opel-Werke. Auch Bosch, Schaeffler und Continental, die bundesweit tausende Jobs abbauen, unterhalten Werke im IG-Metall-Bezirk Mitte.

Am Beispiel Ford zeigt sich, wie kleinere Zulieferer von Maßnahmen der Großen getroffen werden: Nachdem Ford die Produktion des C-Max im Zuge seiner Restrukturierung in Saarlouis einstellte, trennten sich der IG-Metall-Übersicht zufolge elf Zulieferer von Mitarbeitern, ein Betrieb machte gleich ganz zu. Köhlinger fordert die Landesregierungen deswegen auf, "alles zu tun, damit bestehende Wertschöpfungsketten erhalten bleiben". Man brauche "struktur-, arbeitsmarkt- und finanzpolitische Begleitmaßnahmen zur Bewältigung der Transformationsfolgen".

Ebenso brauche man Instrumente zur Eigenkapitalstabilisierung sowie ...

